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Mesto Svit pripravuje modernizáciu ZŠ Komenského, získali dotáciu

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Hlavnou časťou projektu je vybudovanie nového vonkajšieho výťahu pre osem osôb s nosnosťou 630 kilogramov.

Autor TASR
Svit 6. júna (TASR) - Mesto Svit pripravuje významnú modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Komenského, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť školy pre imobilných žiakov a návštevníkov, modernizovať športoviská a zvýšiť komfort školského prostredia. Samospráva o tom informovala na webovej stránke s tým, že projekt financujú z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Financovanie mesta je na úrovni osem percent a celková výška investície je takmer 271.000 eur. Začiatok stavebných prác je naplánovaný v júni.

Hlavnou časťou projektu je vybudovanie nového vonkajšieho výťahu pre osem osôb s nosnosťou 630 kilogramov. Ten podľa mesta výrazne zlepší pohyb imobilných osôb medzi jednotlivými podlažiami školy a prispeje k bezbariérovému prístupu do budovy. Vybudujú ho na južnej strane budovy školy. „Súčasťou modernizácie budú aj úpravy vnútorných priestorov školy, napríklad nové kabinety vzniknú v doteraz nevyužívaných častiach objektu. Projekt zároveň počíta s výstavbou novej oceľovej rampy pre imobilných a nového schodiska, ktoré bude slúžiť ako prístup k vonkajším športoviskám školy,“ priblížilo mesto. Súčasťou projektu je aj kompletná obnova existujúceho basketbalového ihriska, ktoré sa zmení na moderné multifunkčné športovisko.

Projekt počíta aj s modernizáciou materiálno-technického vybavenia školy s cieľom podporiť digitálne vzdelávanie, moderné vyučovacie metódy a inklúziu žiakov. Súčasťou projektu bude obstaranie smart lavičiek, interaktívnych displejov a notebookov. Doplnia sa aj kompenzačné pomôcky, ktoré žiakom pomáhajú lepšie zvládať školské úlohy, rozvíjať ich schopnosti a aktívnejšie sa zapájať do vyučovacieho procesu,“ dodáva radnica.

Modernizácia ZŠ Komenského, ktorú aktuálne navštevuje približne 625 žiakov, predstavuje ďalší krok mesta smerom k vytváraniu modernejšieho, bezpečnejšieho a dostupnejšieho školského prostredia pre všetkých žiakov. Projekt podľa primátorky Dáše Vojsovičovej zároveň prispeje k rozšíreniu možností športového vyžitia detí a mládeže priamo v areáli školy.
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