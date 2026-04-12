Mesto Svit rekonštruuje chodníky na Mierovej ulici z vlastných zdrojov
Autor TASR
Svit 12. apríla (TASR) - Na Mierovej ulici vo Svite tento týždeň začali s rekonštrukciou chodníkov, ktoré sú už dlhodobo v nevyhovujúcom, miestami až havarijnom stave. Práce realizuje samospráva prostredníctvom Technických služieb mesta Svit, teda vlastnými kapacitami. Pre TASR to potvrdila primátorka Dáša Vojsovičová.
Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie pôvodných poškodených vrstiev, úpravu podložia a vyrovnanie terénu a kladenie nových dlažieb a obrubníkov. Mesto začalo realizovať prvý úsek a cieľom je postupne obnoviť chodníky po celej ulici tak, aby boli bezpečné, bezbariérové a komfortné pre všetkých obyvateľov.
„Najkritickejší stav máme práve na Mierovej ulici, na ktorej nám neprešiel projekt s marginalizovanými skupinami, ten sa vyhodnocoval 16 mesiacov, čo nám zastavilo práce a havarijný stav postúpil ďalej. S prvým lepším počasím sme začali s prácami a ideme pokračovať južnou stranou chodníkov na Mierovej ulici. Zatiaľ to financujeme z rozpočtu mesta, vyčlenili sme na to 50.000 eur a uvidíme, čo nám rozpočet ešte dovolí ďalej. Zároveň aktívne hľadáme možnosti získania dotačných prostriedkov, aby sme mohli v obnove pokračovať aj na ďalších úsekoch,“ uviedla Vojsovičová.
Práce na Mierovej ulici nadväzujú aj na revitalizáciu vnútrobloku ulice 9. mája, na ktorú mesto získalo v rámci projektov Udržateľného mestského rozvoja Poprad - Svit - Kežmarok dotáciu vo výške zhruba 800.000 eur. „Budú sa robiť chodníky, ihriská, doplnia sa nové komunikácie, je to taká komplexná rekonštrukcia. Veríme, že vysúťažíme dobrého zhotoviteľa a práce sa začnú v lete a do zimy budú aj ukončené,“ dodala primátorka. Súčasťou projektu je i krajinná architektúra, spevnené plochy, mobiliár a herné prvky a tiež rekonštrukcia príjazdovej cesty na Štúrovej ulici od materskej škôlky po výjazd pri „Kopčeku“.
