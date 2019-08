Mesto Svit zrekonštruuje Dom smútku vďaka dotácii z envirofondu

Rekonštrukcia má zahŕňať aj prestavbu vnútorných priestorov a exteriérové úpravy, ktoré budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Svit 3. augusta (TASR) – Mesto Svit získalo dotáciu na rekonštrukciu Domu smútku. Daniela Virostko z mestského úradu informovala, že tieto priestory pietnych rozlúčok sú už dlhodobo nevyhovujúce nielen po technickej stránke.



„Práve tento týždeň nám doručili rozhodnutie o schválení dotácie z Environmentálneho fondu vo výške takmer 140.000 eur. Suma bude použitá na zateplenie, výmenu strechy a okien či kúrenia,“ uviedla Virostko. Dodala, že rekonštrukcia bude zahŕňať aj prestavbu vnútorných priestorov a exteriérové úpravy, ktoré budú financované z vlastných zdrojov mesta.



Budova je situovaná v blízkosti cintorína a miestneho kostola. „Rekonštrukcia by sa mala začať na jeseň tohto roka a jednotlivé práce by mal zhotoviteľ zrealizovať do marca budúceho roka,“ uzavrela Virostko.