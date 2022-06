Mesto Topoľčany hľadá riešenie, ako zachrániť plavecký šport

Topoľčany 8. júna (TASR) - Topoľčianska radnica hľadá spôsob, ako v meste zachovať podmienky pre plavecké športy. Krytá plaváreň je v prevádzke viac ako 50 rokov a podľa magistrátu je už na hrane životnosti.



Aktuálne potrebuje investície do budovy, ale aj do interiéru a technológií. "Zateplenie bolo vyčíslené na 1.300.000 eur, ďalších 650.000 eur by stále výmena filtrácie. Bazén v plavárni navyše nespĺňa športové štandardy pre uznávanie rekordov, pre plavecké súťaže a nevyhovuje ani vodnopólovým zápasom," informoval mestský úrad, podľa ktorého sú nutné investície aj na letnom kúpalisku.



Mesto už o situácii rokovalo s odborníkmi aj so zástupcami plaveckého klubu. Výsledkom sú úvahy o tom, či namiesto nákladných investícií do dvoch starších športovísk neprebudovať jedno z nich na moderné stredisko plaveckých športov. "Topoľčany boli po diskusiách so Slovenskou plaveckou federáciou a členmi Fondu na podporu športu zaradené medzi top päť miest, kde by mal vzniknúť moderný olympijský bazén. Priestor na jeho vybudovanie je v areáli letného kúpaliska, ktoré disponuje potrebnou infraštruktúrou a slúži na šport i rekreáciu. Ide však o veľký projekt, ktorý nebude uskutočnený zo dňa na deň, ale jeho realizácia potrvá niekoľko rokov," uviedla radnica.



Magistrát plánuje zastrešenie plaveckého bazéna na letnom kúpalisku spolu s vybudovaním potrebného zázemia, vďaka ktorému bude môcť fungovať celoročne. Zároveň radnica zabezpečí aj fungovanie plavárne, no len na nevyhnutný čas. "Po presťahovaní klubu a vytvorení podmienok na športovú prípravu sa bude mesto zaoberať predajom plavárne. Utŕžené prostriedky chceme následne použiť na investíciu do nového športoviska, ktoré bude moderné, smart a bude spĺňať ekologické štandardy. Rátame pritom aj s využitím prostriedkov z ďalších dostupných fondov," doplnil mestský úrad.