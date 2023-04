Mesto Topoľčany nebude pokračovať v projekte zdieľaných bicyklov

Topoľčany 22. apríla (TASR) – Mesto Topoľčany sa rozhodlo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt zdieľaných bicyklov a nepokračovať v projekte. Rozhodli o tom mestskí poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva. Dôvodom je výrazné zvýšenie predpokladaných nákladov na vybudovanie a prevádzku systému zdieľaných bicyklov, ako aj úzky okruh potenciálnych uchádzačov o zapojenie sa do súťaže. "Budeme sa zaujímať o iné výzvy na oprávnené výdavky, ktoré budú lepšie nastavené," skonštatovala primátorka Alexandra Gieciová.



Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu na projekt zdieľaných bicyklov v Topoľčanoch bola uzatvorená s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v júli 2021. Poskytovateľ príspevku sa zaviazal poskytnúť prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 171.000 eur, čo predstavuje 95 percent z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Tie boli vyčíslené na 180.000 eur. Prijímateľ sa zaviazal zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške päť percent, čo predstavuje sumu 9000 eur. Mesto sa zároveň zaviazalo udržať projekt päť rokov.



Predmetom financovania malo byť vybudovanie piatich bicyklových dokovacích staníc, 30 kusov elektrobicyklov a softvérové vybavenie. Do financovania projektu neboli zahrnuté investičné ani prevádzkové výdavky. Výdavky potrebné na vybudovanie infraštruktúry nezahrnuté do financovania a výdavky na prevádzku bikesharingu v prvom roku by podľa predpokladu predstavovali kumulatívne sumu 68.500 eur. Radnica pôvodne plánovala tieto výdavky počas udržateľnosti projektu uhrádzať z príjmov z vypožičania e-bicyklov, ako aj z vlastných zdrojov.



Po uzatvorení zmluvy o dotácii však došlo k významným zmenám na trhu, k nárastu jednotkových cien vstupných materiálov, ako aj výraznému zvýšeniu inflácie. V rámci verejného obstarávania na stavebné práce bola uchádzačmi predložená najnižšia ponuka vo výške 43.413 eur. Rozpočtová cena v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku bola 26.792 eur, z toho oprávnené výdavky 19.202 eur.