Mesto Topoľčany pripravuje modernizáciu desiatok detských ihrísk

Topoľčany 30. novembra (TASR) – Topoľčianska radnica pripravuje revitalizáciu detských ihrísk. Celkovo mesto plánuje investovať do modernizácie ihrísk viac ako 70.000 eur. „Pôjde o najvyššiu sumu za posledné roky,“ uviedol magistrát.



Modernizovať a rozširovať sa budú takmer štyri desiatky ihrísk. Ďalších 26 je určených na vyradenie. „S ich odstraňovaním sa už začalo. Ide o ihriská, ktoré sú zastarané, zle umiestnené, nevyhovujúce, nielen v zmysle zákona, ale predovšetkým pre bezpečnosť detí,“ vysvetlil mestský úrad.



Hlavným cieľom modernizácie má byť zvýšenie kvality detských ihrísk podľa noriem a štandardov, ktoré ukladá zákon. „Ten, ktorý vstúpil do platnosti, podstatne sprísňuje základné požiadavky na bezpečnosť. Musíme preto prispôsobiť herné prvky novým pravidlám. Na detských ihriskách, ktoré budú ponechané, pracovníci demontujú nevyhovujúce prvky a doplnia ich novými,“ uviedla radnica.



Magistrát zároveň pripomenul, že okrem modernizácie existujúcich ihrísk sa pripravuje aj výstavba nových. „Na budúci rok sa bude realizovaný projekt s názvom Inkluzívne detské ihrisko v Základnej škole Lipová. Pripravuje sa tiež projektová dokumentácia na revitalizáciu Parku športovcov a vnútrobloku M. Benku. Okrem toho sme sa prihlásili aj do komerčných projektov, v ktorých budú môcť obyvatelia mesta zahlasovať za vznik nových oddychových zón v Topoľčanoch,“ informoval mestský úrad.