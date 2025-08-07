Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Topoľčany za asistencie polície dalo odstrániť ďalšie autovraky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Remiaš

V roku 2023 bolo v meste evidovaných 19 autovrakov, aktuálne už s výnimkou jedného vozidla v riešení nie je evidovaný ani jeden.

Autor TASR
Topoľčany 7. augusta (TASR) - Mesto Topoľčany pokračuje v odstraňovaní autovrakov z ulíc mesta. Vo štvrtok boli na vrakovisko za asistencie mestskej polície odvezené dva autovraky, jeden z Ulice D. Jurkoviča a jeden z Bernolákovej ulice, informovala radnica.

Mesto pred samotným odstránením autovraku z ulíc preverí majiteľa vozidla a doručí mu výzvu na odstránenie autovraku. Majiteľ má následne 60 dní na odstránenie vozidla. V prípade nekonania mesto zabezpečí odtiahnutie vozidla na určené parkovisko.

Nebezpečné vraky, napríklad také, z ktorých vyteká kvapalina, alebo inak ohrozujú životné prostredie, môžu byť odtiahnuté aj bez vedomia majiteľa.

Ak si majiteľ neprevezme odtiahnuté vozidlo do 30 dní, orgán štátnej správy rozhoduje o jeho likvidácii.
