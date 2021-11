Mesto Topoľčany začalo s predajom rezidentských kariet

Topoľčany 2. novembra (TASR) – Topoľčianska radnica začala uvádzať do praxe nové pravidlá parkovania v meste. V utorok začala s predajom rezidentských parkovacích kariet. Ako informoval mestský úrad, parkovacie karty pre rezidentov si môžu obyvatelia mesta kúpiť v pracovných dňoch v Galérii Topoľčany.



„Platné sú až do konca roka 2022. Občanom však pripomíname, že je k dispozícii aj jednoduchší a rýchlejší online nákup. Pre tých, ktorí majú záujem o abonentskú parkovaciu kartu, odporúčame vyčkať. Pripravujeme výraznú zľavu, ktorej výška bude schválená na mestskom zastupiteľstve 15. novembra, preto je lepšie s nákupom abonentskej karty počkať,“ uviedol magistrát.



Mesto pripravuje novú parkovaciu politiku už dlhšie. Jej cieľom je riešiť problémy s parkovaním, predovšetkým v centre mesta. „Znevýhodnení sú najmä občania, ktorým ľudia dochádzajúci do centra za prácou obsadzujú parkovacie miesta. Výrazným negatívom je tiež vzhľad ulíc, ktoré sú zaťažené parkujúcimi vozidlami a dodávkami. Tie sťažujú nielen prejazd, ale často aj pohyb chodcov po chodníku či po priechodoch pre chodcov,“ pripomína radnica.



Nová parkovacia politika má vyriešiť najväčšie problémy s reguláciou statickej dopravy pre rezidentov, ale i návštevníkov mesta. „Záleží nám na tom, aby regulácia statickej dopravy priniesla vyššiu bezpečnosť a lepší komfort parkovania. Preto v priebehu mesiaca november bude mestská polícia vodičov na prípadné porušenie pravidiel upozorňovať a informovať,“ pripomenul mestský úrad.