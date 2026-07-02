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Mesto Topoľčany začne s rekonštrukciou spoločenského domu
Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu obvodového plášťa na druhom a treťom nadzemnom podlaží.
Autor TASR
Topoľčany 2. júla (TASR) - Mesto Topoľčany zrekonštruuje spoločenský dom. Primátorka Alexandra Gieciová podpísala zmluvu o zhotovení rekonštrukčných prác s víťazom verejného obstarávania. Celkové náklady sú vyčíslené na 1,584 milióna eur. Investíciu financovanú z mestského rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo, uviedla primátorka.
Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu obvodového plášťa na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pôvodný travertínový obklad bude opravený, zároveň sa upraví hlavný vstup do objektu, ktorý bude riešený ako bezbariérový. Socha nachádzajúca sa pri výťahu do spoločenského domu dostane nový podstavec, úpravou prejdú aj plochy a terasy súčasných prevádzok. Súčasťou rekonštrukcie budú aj zelené riešenia - dažďová voda bude zachytávaná v retenčnej nádrži a následne využívaná na zavlažovanie zelene v jeho okolí.
Spoločenský dom bol postavený v rok 1981. Vznikol podľa projektu architekta Štefana Sojku z Krajského projektového ústavu Nitra.
Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu obvodového plášťa na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pôvodný travertínový obklad bude opravený, zároveň sa upraví hlavný vstup do objektu, ktorý bude riešený ako bezbariérový. Socha nachádzajúca sa pri výťahu do spoločenského domu dostane nový podstavec, úpravou prejdú aj plochy a terasy súčasných prevádzok. Súčasťou rekonštrukcie budú aj zelené riešenia - dažďová voda bude zachytávaná v retenčnej nádrži a následne využívaná na zavlažovanie zelene v jeho okolí.
Spoločenský dom bol postavený v rok 1981. Vznikol podľa projektu architekta Štefana Sojku z Krajského projektového ústavu Nitra.