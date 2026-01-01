< sekcia Regióny
Mesto Tornaľa získalo cez 290.000 eur na obnovu kempingu pri kúpalisku
Autor TASR
Tornaľa 1. januára (TASR) - Mesto Tornaľa v okrese Revúca získalo vyše 290.000 eur na obnovu niekdajšieho autokempingu. V roky nevyužívanom areáli pri opätovne otvorenom kúpalisku chce samospráva umiestniť aj päť nových mobilných domov. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.
Kempingový areál v Tornali je nevyužívaný od roku 2018. Nachádza sa v mestskej časti Králik v blízkosti kúpaliska Morské oko, ktoré sa mestu vďaka rekonštrukcii podarilo po niekoľkých rokoch opätovne otvoriť v lete 2024. Na obnovu autokempingu samospráva aktuálne získala vyše 290.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu.
„Zámerom projektu je zrevitalizovať rekreačnú zónu Králik a vybudovať ubytovanie v mobilných domoch a novovybudované stanové miesta. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečnú, technicky vybavenú a celoročne využiteľnú infraštruktúru s jednoduchým vstupom a nízkymi prevádzkovými nákladmi,“ skonštatovala Győrfiová.
Financie z dotácie mesto použije na vybudovanie nových rozvodov vodovodu, kanalizácie a elektroinštalácie. Obnovou prejde aj osvetlenie či spevnené plochy a komunikácie v areáli, a to v celkovom rozsahu vyše 2300 metrov štvorcových. V kempingu v neposlednom rade pribudnú nové mobilné domy.
„Ubytovanie zabezpečí päť mobilných domov osadených na betónových pätkách, dokopy s kapacitou 23 lôžok plus dve bezbariérové lôžka. Každý dom disponuje vlastným sociálnym zázemím a exteriérovým posedením,“ uviedla primátorka s tým, že mobilné domy by chcela samospráva na ubytovanie využívať celoročne.
Zrekonštruovaný kempingový areál by po obnove, rovnako ako opätovne otvorené kúpalisko, prevádzkovali Mestské služby mesta Tornaľa. S realizáciou projektu by samospráva chcela začať na jar, cieľom je, aby bol kemping pre verejnosť otvorený už najbližšie leto.
