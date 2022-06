Mesto Trebišov sa pre výpadok z daní a infláciu obáva konca rozvoja

Trebišov 3. júna (TASR) – Mesto Trebišov pre nárast cien prijíma úsporné opatrenia a zastavuje viaceré investičné projekty. V spojení s vládnymi opatreniami sa radnica navyše obáva výpadku príjmov z podielových daní a poukazuje na hrozbu úplného zastavenia rozvoja mesta.



Parlamentom prijatý protiinflačný balík na základe odhadov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude pre Trebišov v prepočte znamenať na tento rok výpadok na podielových daniach približne 914.000 eur, čo je 8,82 %. "V roku 2023 predpokladáme výpadok podielových daní vo výške 1.743.000 eur (14,43 %)," uviedol pre TASR zástupca primátora mesta Trebišov Peter Duč. Pripomenul, že mesačné "fixné" rozpočtové výdavky mesta sú pritom viac ako 850.000 eur.



Trebišov sa od začiatku zapojil do štrajkovej pohotovosti samospráv, na ktorú vyzval ZMOS, pričom došlo k stiahnutiu mestskej vlajky. "Dôvodom je návrh zákona, ktorý má likvidačný charakter z pohľadu zníženia podielových daní a následne aj pozastavenia ďalšieho investičného rozvoja mesta. Opatrenie schválené Národnou radou SR sa premietne aj do opatrení, ktoré bude musieť samospráva prijať v zaujme zachovania jeho základných činností," uviedla hovorkyňa radnice Martina Mištaničová.



Mesto a jeho príspevkové organizácie pritom už čelia výraznému nárastu cien energií, pohonných látok a tovarov. Podľa Duča pri plyne a elektrickej energii ide zhruba o dvojnásobné zvýšenie, ceny pohonných látok spôsobujú medziročne takisto dvojnásobný objem výdavkov. "Zvýšené ceny, samozrejme, tlačia aj na dodávateľov už započatých stavieb, ktorých investorom je mesto Trebišov - mestské nájomné byty, rekonštrukcia križovatiek, čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k zvýšeniu obstarávacích nákladov. Zvyšujúca sa inflácia v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch spojená s rizikom pretavenia do stagflácie spolu s devastačnými vládnymi opatreniami spôsobí úplné zastavenie rozvoja mesta. To znamená, že mesto nebude realizovať investičné projekty, cesty a chodníky bude upravovať a udržiavať v menšej miere ako doteraz, problém nastane aj s kofinancovaním projektov, napríklad z Operačného programu Slovensko, prípadne plánu obnovy," konštatoval zástupca primátora.



Mesto už prijalo úsporné opatrenia, predovšetkým na prevádzke verejného osvetlenia zavedením tzv. astronomických hodín, ktoré spínajú osvetlenie v celom meste naraz podľa stupňa požadovanej intenzity slnečného svitu. V dôsledku opatrení podľa radnice nezačali viaceré investičné projekty s výnimkou tých, ktoré sú realizované z nenávratných finančných príspevkov. "Mesto Trebišov nepristúpi k týmto naplánovaným projektom - oplotenie amfiteátra, výstavba nových hygienických zariadení v areáli letného kúpaliska a v blízkosti amfiteátra, výstavba bufetov v areáli futbalového štadióna, oprava a rekonštrukcia ďalších poškodených úsekov ciest a chodníkov - okrem práve prebiehajúcich rekonštrukcií, realizácia vodozádržných opatrení v areáli futbalového štadióna a otázna je už aj plánovaná výstavba cyklochodníkov v intraviláne mesta," informovala hovorkyňa.



Ministerstvo financií (MF) SR sa pre schválený balík pomoci rodinám ohradilo voči kritike samospráv. Argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov samospráv za rok 2021. Tvrdí taktiež, že zástupcom samospráv predstavilo a ponúklo kompenzačné mechanizmy. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) deklaruje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," vyhlásil.