Mesto Trenčianske Teplice bude hostiť festival džezovej hudby

Trenčianske Teplice 22. júla (TASR) - Trenčianske Teplice (okres Trenčín) budú hostiť festival džezovej hudby. Akcia ponúkne sériu koncertov a podujatí, ktoré predstavia to najlepšie zo súčasnej džezovej scény. TASR o tom v pondelok informovala Barbora Zajačková z mestského úradu.



Koncerty do mesta prinesie festival JazzFest, ktorý organizuje Inštitút pokročilých štúdií. Zámerom festivalu JazzFest v Trenčianskych Tepliciach je doplniť kultúrny program v meste o pravidelné podujatia so zameraním na džezovú scénu. "Ide nám o organizáciu pravidelných podujatí so zameraním sa na džezovú scénu s dôrazom na kreativitu, inovácie v žánrovej interdisciplinarite a fúzie hudobných štandardov s džezom," uviedol zakladateľ a dramaturg festivalu Branislav Anwarzai.



Jednou z kľúčových aktivít festivalu je podľa neho aj doplnenie kultúrnej scény o nový hudobno-diskusný formát zameraný na vzdelávanie v spoločenských, ako i vo vedeckých témach interaktívnymi diskusiami v prepojení s hudbou a dramaturgiou smerovanou k motivácii. "Cieľom spolupráce je vytvoriť kreatívnu platformu, ktorej úlohou je aj poskytovať priestor novým hudobným zoskupeniam na ich prezentáciu," doplnil s tým, že ambíciou festivalu je vytvoriť nový umelecký štandard v Trenčianskych Tepliciach.



"Jedným z vrcholov festivalu bude vystúpenie svetoznámeho skladateľa Alfa Carlssona, autora hudby pre ceremoniál udeľovania Nobelovej ceny za mier. Koncert sa uskutoční 25. júla. Carlsson vystúpi spolu s oceňovaným skladateľom Jiřím Kotačom a odprezentujú unikátnu fúziu rôznych hudobných štýlov od škandinávskeho folku cez R&B až po prvky hiphopu," priblížila Zajačková.



V rámci plánovaných koncertov festivalu JazzFest vystúpi i skupina Djabe & Steve Hackett, ktorý bol dvorným gitaristom Genesis. Koncert sa uskutoční v sobotu 10. augusta v amfiteátri.



Festival JazzFest vznikol v roku 2018 v Trenčíne ako spontánny záujem o džez a do Trenčína priniesol viac ako 72 hudobných zoskupení medzinárodného významu. Intenzívne spolupracuje aj s kultúrnymi inštitúciami v USA, Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.