Trenčín 27. októbra (TASR) – Mesto Trenčín je pripravené otestovať aj ľudí bez domova. V Trenčíne je ich okolo 80, predbežný záujem o otestovanie prejavila asi polovica z nich.



Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, väčšina z nich využíva služby nocľahárne či nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici. "Terénny pracovník mestskej polície s nimi celoročne komunikuje, pomáha im zaradiť sa do života, vybaviť si doklady, prácu a podobne. V čase druhej vlny pandémie nového koronavírusu je s nimi ešte v užšom kontakte," uviedla Ságová s tým, že podobne ako počas prvej vlny pandémie im rozdáva rúška, meria telesnú teplotu, pýta sa na ich zdravotný stav.



„Zatiaľ sú všetci v poriadku, žiadny z nich necíti a ani neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Napriek tomu asi polovica z týchto ľudí pri rozhovore so mnou prejavila záujem absolvovať test,“ uviedol terénny pracovník mestskej polície Patrik Čech.



Mesto je pripravené otestovať ľudí bez domova prostredníctvom zdravotných sestier Sociálnych služieb mesta Trenčín. Aktuálne sa snaží na tento účel získať antigénové testy. Komunikuje o tom so zástupcami armády.



„Ľudia bez domova absolvovali test na ochorenie COVID-19 už na jar počas prvej vlny pandémie. Vtedy na žiadosť mesta Trenčín pomohli s testovaním hasiči s ich mobilnou odbernou jednotkou. V tom čase boli všetky výsledky negatívne. Veríme, že tak to bude i pri ich najbližšom testovaní. Ale ak sa u niekoho z ľudí bez domova potvrdí ochorenie, mesto má pripravené priestory na ich karanténu, respektíve izoláciu,“ doplnila hovorkyňa.