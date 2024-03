Mesto Trenčín pokračuje v ozdravovaní lesoparku Brezina

Trenčín 6. marca (TASR) - Mesto Trenčín pokračuje aj tento rok v ozdravnom procese lesoparku Brezina. Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) tu realizuje nevyhnutný výrub stromov, suchých a poškodených hubami či inými činiteľmi. Sanácia chorých stromov je dôležitá aj pri ochrane zdravia a životov návštevníkov lesoparku. Informoval o tom lesný hospodár MHSL Ivan Jančička.



"Strom sa môže javiť ako zdravý a zrazu padne. Zisťujeme, že jeho korene sa rozpadajú, hnijú a dreviny sa stávajú nebezpečné. Aj na Brezine platí, že príroda si sama pomôže, len to trvá dlho, preto je potrebný aj zásah človeka. Nerúbeme teda všetky choré stromy, ale tie naozaj kritické. Ostatné monitorujeme," uviedol Jančička.



Miesta, kde sa ťaží drevo, sú podľa neho označené. Pre návštevníkov je dôležité, aby značenia rešpektovali a nevstupovali do lokalít, kde im môže hroziť nebezpečenstvo. V lesoparku sa robia aj prebierkové zásahy, ktoré uvoľnia mladé a perspektívne dreviny a v tých častiach Breziny, kde je to potrebné, aj výsadba.



"Minulý rok sme tu zasadili 300 stromov aj s oplotením. Popritom aktuálne upravujeme aj náučné chodníky, postupne ich budeme nanovo štrkovať," doplnil.