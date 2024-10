Mesto Trenčín pripravuje výstavbu nového skejtparku

Trenčín 3. októbra (TASR) - Na zelenej ploche pred krytou plavárňou blízko futbalového štadióna v Trenčíne by mal vyrásť nový skejtpark. Na príprave jeho výstavby radnica spolupracuje s komunitou skejterov a freestylových športovcov. Informovala o tom Kristína Milová z Inštitútu participácie Trenčín.



Priestor má podľa nej potenciál stať sa vyhľadávaným miestom, kde by sa mládež z Trenčína mohla stretávať, športovať a spoločne tráviť voľný čas. Mal by byť k dispozícii nielen pre skejtbordistov, ale aj pre ďalšie komunity priaznivcov kolieskových športov športujúcich na korčuliach, kolobežkách alebo BMX. Aby skejtpark vznikol podľa predstáv tých, ktorí ho budú najviac využívať, zapojili ich do procesu hneď od začiatku.



"Spoločne sme pripravili dotazník pre všetkých, ktorých sa to týka. Odpovede nám pomôžu pri vytváraní nového skejtparku. Aktuálne máme viac ako stovku odpovedí. Hlavnou informáciou z dotazníka je, že drvivá väčšina skejterov musí dochádzať do skejtparkov mimo Trenčína," zdôraznila Milová.