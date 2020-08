Mesto Trenčín si zoberie od štátu bezúročnú pôžičku skoro 1,3 mil. eur

Trenčín 13. augusta (TASR) – Mesto Trenčín si požičia od štátu takmer 1,3 milióna eur na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vo štvrtok prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR.



Ako informovala vedúca ekonomického útvaru trenčianskej radnice Mária Capová, finančná výpomoc od štátu je bezúročná, mesto ju bude splácať štyri roky od roku 2024 do roku 2027.



„Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Použitá musí byť do konca roka 2020,“ informovala Capová s tým, že existuje možnosť predčasného splatenia.



Poslanci zároveň schválili zmenu programového rozpočtu na tento rok, v ktorom sú už zapracované aj financie z bezúročnej štátnej pomoci. Viac ako polovica z nich pôjde podľa schváleného rozpočtu na investície, 500.000 eur pôjde na bežné výdavky.