Mesto Trenčín vstúpilo do novej dopravnej spoločnosti

Trenčín 12. februára (TASR) - Mesto Trenčín sa stalo súčasťou obchodnej spoločnosti s novým názvom Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja. Vstup do spoločnosti má skvalitniť dopravu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Informovala o tom hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.



Krajské mestá Trenčín a Žilina budú mať v obchodnej spoločnosti 15-percentný podiel, TSK a ŽSK budú mať každý po 35-percentný podiel. Trenčianska radnica uhradila vklad 15.000 eur do spoločnosti. V päťčlennej dozornej rade spoločnosti bude mesto zastupovať prednosta mestského úradu Jaroslav Pagáč.



"Kvalitná verejná osobná doprava je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch, je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu. Integrovaná doprava šetrí cestujúcim čas aj peniaze. Prináša jednotnú tarifu a prestupné lístky, ktoré dovoľujú kombinovať autobusovú a železničnú dopravu," doplnila hovorkyňa.



Podstatou spoločnosti je prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov autobusovej či železničnej dopravy. Integrovaná doprava v rámci žilinského a trenčianskeho regiónu umožní vytvorenie zónovej tarify, zrýchlenie autobusovej dopravy, efektívnejšie financovanie, koordináciu so železničnou dopravou a mestskou hromadnou dopravou (MHD) a garantované nadväznosti medzi rôznymi druhmi dopravy.



"Mestu Trenčín nadobudnutím obchodného podielu v spoločnosti vznikne aj povinnosť podieľať sa na výdavkoch. Rozdelenie výdavkov zodpovedá podielu na základnom imaní, v prípade Trenčína ide o sumu 142.774. Keďže však výška predpokladaných výnosov pre naše mesto je 34.437 eur, náklady Trenčína na rok 2025 by mali byť 108.337 eur," uzavrela Ságová.