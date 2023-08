Mesto Trenčín vybuduje v parku pod Juhom pumptrackové dráhy

Trenčín 12. augusta (TASR) - Trenčianska samospráva vybuduje v parku pod Juhom pri ihrisku Žihadielko bicyklové dráhy typu pumptrack. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej si stavebné práce vyžiadajú investíciu takmer 237.000 eur a mali by byť hotové do konca októbra 2023.



Doplnila, že celková spevnená plocha bicyklových dráh vrátane štartovacieho pahorku a priestoru mobiliára má byť 885 štvorcových metrov (m2). Dĺžka samostatných jazdných línií necelých 269 metrov a povrch telesa dráhy je asfaltový, uviedla.



Výsledkom mestskej investičnej akcie bude podľa nej viacero okruhov. "Základný pumptrackový okruh severne od detského ihriska. Štartovací pahorok bude priamo nadväzovať na chodník pre peších. V tejto časti bude aj parková lavička so stojanom na bicykle. Detský okruh - samostatný okruh s nižšie profilovanými prekážkami pre najmenšie deti na odrážadlách, bude v južnej časti," priblížila.



Dva pumptrackové okruhy doplní línia s vyššie profilovanými prekážkami a rozšírenými možnosťami skokov pre pokročilých jazdcov, no zároveň bude prejazdná aj pre začiatočníkov. Jej súčasťou bude aj drevená prekážka wallride s rozmermi 3,7 x 1,8 metra a sklonom 50 stupňov, dodala Ságová.



Mesto je podľa nej pripravené financovať investíciu z rozpočtu, zároveň však očakáva rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o žiadosti na jej refundáciu.