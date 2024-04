Mesto Trenčín začalo s obnovou južnej časti mestského opevnenia

Trenčín 27. apríla (TASR) - Trenčianska radnica začala aj vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR s rekonštrukciou južnej časti múru mestského opevnenia. Práce za takmer 350.000 eur sa dotknú múru od južného opevnenia hradu až po priechod z Breziny k Farskému kostolu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Rekonštrukcia je pamiatkovou obnovou. Ide o statické zabezpečenie a konzerváciu južnej časti mestského opevnenia ako národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR," uviedla hovorkyňa.



Bratislavská spoločnosť aktuálne odstraňuje popínavú a náletovú zeleň z konštrukcie múru. Nasledovať bude obnova a doplnenie kamenného muriva, sanácia trhlín stien hĺbkovým škárovaním, vysekanie škár, škárovanie muriva a zabezpečenie dlhodobej ochrany koruny sanovaného muriva. Pozornosť bude venovaná aj obnove historických omietok a kamenných článkov.



"Rekonštrukcia sa deje so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Na jej realizáciu sme získali dotáciu 300.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších takmer 50.000 eur pôjde z mestského rozpočtu. Všetky práce by mali byť ukončené najneskôr do 15. októbra 2025," doplnila Ságová.