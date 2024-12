Mesto Trnava sa pustí do revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn

Trnava 21. decembra (TASR) - Zamestnanci mesta Trnava pracujú na podrobnom zadaní pre vyhlásenie verejného obstarávania (VO) na projektanta revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn. Ako jeden z podkladov na vypracovanie zadania bude slúžiť aj záverečná správa z participatívneho procesu, prostredníctvom ktorého mesto zbieralo podnety od obyvateľov. Informovala o tom radnica.



"Po jeho revitalizácii vznikne v lokalite moderný areál kúpaliska, ktorý si zachová svoju funkciu a súčasný prírodný ráz. Plánovaná je komplexná obnova bazéna a jeho technológie, ale aj voľných priestorov kúpaliska, zelene a vybavenia areálu," sľubuje mesto. Revitalizáciu kúpaliska Kamenný mlyn označili Trnavčania v rámci priorizácie projektov v roku 2023 za hlavnú prioritu mesta. Spomedzi 73 projektov sa umiestnil na prvom mieste.



Mesto prostredníctvom participatívneho plánovania zbieralo podnety od obyvateľov. "Podnety boli zozbierané prostredníctvom osobných rozhovorov v konzultačnom stánku na podujatí v areáli kúpaliska v roku 2021 a takisto prostredníctvom dotazníkového prieskumu z roku 2023, ktorý bol dostupný nielen online na webstránke mesta, ale aj v tlačenej forme priamo na kúpalisku," spresnila samospráva.



Návštevníci kúpaliska by ocenili oddelenie detskej časti, v ktorej by mala byť voda teplejšia a mali by v nej byť aj viaceré atrakcie pre deti. Rovnako je žiadané vyčlenenie časti bazéna pre plavcov. Privítali by aj nové sprchy (aj vnútorné), toalety a kabínky na prezliekanie. "Šatne by mali byť doplnené o uzamykateľné skrinky na odloženie vecí. Respondenti by si v areáli kúpaliska priali aj viac ležadiel a viac možností sedenia s dostatkom tieňa," dodalo mesto.



Návštevníci by sa potešili aj viacerým herným prvkom pre deti na ihrisku, jeho zatieneniu počas horúcich letných dní a možnosti celoročného využívania areálu. Vítané by bolo aj rozšírenie možností športovania či možnosť zapožičania športového vybavenia priamo v areáli kúpaliska.



Mesto priblížilo, že podľa návštevníkov by bolo vhodné aj rozšíriť stojisko pre bicykle, osadiť priestorovo efektívnejšie a bezpečnejšie stojany a zastrešiť ich tak, aby neboli bicykle po celom dni na slnku rozpálené. V prieskume sa opakovali aj požiadavky respondentov na to, aby bol areál naozaj dostupný a bezpečný pre všetkých. Ľudia by ocenili aj zvýšenie kvality občerstvovacích služieb.