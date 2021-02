Mesto Trnava školy od pondelka neotvorí

Trnava 5. februára (TASR) – Mesto Trnava je pripravené svoje školy otvoriť, nie však zo dňa na deň. Bez nového a upraveného rozhodnutia ministra školstva nemá v súčasnosti ako zriaďovateľ právomoc školy otvoriť. Súčasne Regionálny úrad verejného zdravotníctva upozornil, že vzhľadom na aktuálny výskyt ochorenia COVID-19 a jeho britskej mutácie v okrese Trnava, môže otvorenie škôl viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie. Uviedla to viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.



"S obnovením prevádzky súvisí aj zabezpečenie stravovania, pretože potraviny sa musia objednať s dostatočným predstihom. Okrem toho je nutné mať zabezpečený potrebný počet zamestnancov, ktorí môžu v zmysle pokynov zo strany ministerstva vykonávať prácu na pracovisku. Bez týchto základných vecí nie je možné výchovno-vzdelávací proces v školách obnoviť," upozornila Nemčovská.



O aktuálnej situácii v školstve bude mesto informovať na svojej webstránke. Rodičia budú vyrozumení zo strany škôl. "Uvedené zmeny môžu nastať aj v priebehu budúceho týždňa, preto rodičom, ktorí by mali záujem o návrat svojho dieťaťa do školy, samospráva odporúča, aby sa dali otestovať na ochorenie COVID-19. Test minimálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa je na základe nariadenia vlády podmienkou návratu dieťaťa do škôlky, resp. školy," informovala viceprimátorka.