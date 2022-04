Mesto Trnava spustí projekt bicykle pre študentov

Trnava 28. apríla (TASR) – Mesto Trnava poskytne študentom škôl bicykle, aby podporilo využívanie tohto dopravného prostriedku. V rozpočte má na nákup takýchto bicyklov vyčlenených približne 60.000 eur. Informoval o tom primátor mesta Peter Bročka.



Za tieto financie nakúpi šliapacie bicykle bez elektromotora od slovenského výrobcu. Podmienkou na získanie bicykla bude absolvovanie niekoľkohodinového kurzu o jazdení v mestskej premávke.



"Cieľom je motivovať školákov, aby používali bicykel na cestu do a zo školy. Projekt by mal odštartovať na Študentskej ulici, kde sídlia obchodná a strojárska stredná škola. Každej dáme 30 bicyklov, tie dostanú študenti, ktorí prejavia záujem," uviedol primátor.



V tomto prípade nepôjde o zdieľané bicykle, ale každý študent bude mať za symbolický ročný poplatok prenajatý bicykel. "Idea je umožniť dlhodobý prenájom takéhoto mestského bicykla v hodnote do 300 eur s dvoma nosičmi aj pre iných Trnavčanov, ktorí bicykel z nejakých dôvodov nemajú," doplnil primátor.



Mesto bude teraz komunikovať s Trnavským samosprávnym krajom, zriaďovateľom stredných škôl, o vytvorení podmienok na ich bezpečné odkladanie v areáloch škôl.