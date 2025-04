Trnava stále čaká na zmluvy z druhej cyklovýzvy

Trnava 16. apríla (TASR) - Mesto Trnava stále čaká na podpis zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z druhej cyklovýzvy zameranej na zlepšenie podmienok cyklistov. Žiadosti boli pritom schválené ešte v októbri 2024. Ministerstvo dopravy (MD) SR argumentuje administratívnou záťažou v súvislosti so zmenou výšky DPH.



Mesto Trnava získalo v rámci druhej cyklovýzvy dva milióny eur bez DPH z plánu obnovy na päť nových cyklotrás. Rezort dopravy vlani rozhodol o prerozdelení celkovo 58 miliónov eur pre 52 projektov. „Stále nemáme zmluvu od ministerstva dopravy, na základe ktorej nám tie peniaze poskytnú,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo.



Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková TASR uviedla, že podpis zmlúv sa predĺžil, keďže sa menila výška DPH. „A teda bolo toto navýšenie potrebné zohľadniť aj v nových zmluvách,“ doplnila.



Mesto Trnava napríklad už vysúťažilo zhotoviteľa spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Bratislavskej ulici po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou. „Stavby musíme skolaudovať do budúceho marca a takto nám prakticky štát dáva šibeničné termíny,“ zdôraznil Krajčo. Existuje však podľa neho prísľub, že zmluvy by mali byť do Veľkej noci poslané.



Primátor Trnavy Peter Bročka podotkol, že dodávatelia sú zatiaľ zhovievaví a akceptujú ponuku, ktorú predložili v danom čase. Od rezortu dopravy by očakával viac snahy. „Ukazuje mi to buď personálnu poddimenzovanosť útvaru, ktorý to má na starosti alebo príliš zložitý administratívny proces na strane ministerstva,“ dodal.



Podporu z plánu obnovy získal v rámci Trnavy projekt spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov - Bratislavská ulica od Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou. Tiež cyklistické prepojenie s mestskou časťou Modranka, cyklotrasa na Ulici J. G. Tajovského, B. Smetanu, Čajkovského, Ludvika van Beethovena a Šafárikova, ako aj cyklotrasa Stromová - Orgovánová - Ružová.