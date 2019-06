Mesto Trnava druhýkrát vystupuje zo ZMOS-u

Mesto bolo členom ZMOS od roku 1995 do roku 2005, keď z podobných dôvodov vystúpilo, do štruktúry sa vrátilo v roku 2012 a bolo členom doteraz.

Trnava 25. júna (TASR) – Mesto Trnava potvrdilo na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva už avizované vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Dôvodom je nespokojnosť s prácou združenia, neochota priniesť doň zásadné zmeny, neochota a neschopnosť pripraviť a presadiť komunálne reformy z dôvodu rôznorodých záujmov členskej základne a ďalšie. Trnava sa pridala k viacerým mestám, ktoré ťažisko svojho zastupovania prenesú na Úniu miest Slovenska.



Mesto bolo členom ZMOS od roku 1995 do roku 2005, keď z podobných dôvodov vystúpilo, do štruktúry sa vrátilo v roku 2012 a bolo členom doteraz. Zároveň patrí k zakladajúcim členom Únie v roku 1994.



Radnica vyčíslila objem prostriedkov, ktoré každoročne odvádza vo forme členského príspevku. Do Únie ide 0,13 eura za obyvateľa, v roku 2019 to bolo v prípade Trnavy 8311 eur. Do ZMOS išlo za Trnavu tento roku 8300 eur pri sadzbe 0,14 eura za obyvateľa.



Podľa platných stanov členstvo v ZMOS zaniká okrem iného doručením uznesenia zastupiteľstva členského mesta o vystúpení zo združenia kancelárii združenia. To sa má stať do 31. augusta.