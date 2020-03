Mesto Trnava zriadilo linku pre ľudí odkázaných na pomoc druhých

Trnava 19. marca (TASR) - Mesto Trnava zriadilo telefónnu linku pre ľudí odkázaných na pomoc druhých. Určená je osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a ľuďom v karanténe. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Na linke sa mesto bude pýtať na meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie a fakt, či je osoba v karanténe. Je potrebné informovať o potravinovej alergii či intolerancii. Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci mesta, výber konkrétnych značiek výrobkov v obchodnej prevádzke bude na ich uvážení. Suma za tašku bude v cene nákupu.



Za nákup občania zaplatia až po doručení na základe pokladničného bloku. "Práve tí, ktorí žijú sami, sú nevládni či majú zdravotné obmedzenie a nemajú koho požiadať o pomoc, to majú v týchto náročných dňoch najťažšie. Prosíme občanov, aby túto linku použili len v čase najväčšej núdze," uviedlo mesto.



Od 19. marca až do odvolania je možné v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 h volať na telefónne číslo 033 32 36 173. "Upozorňujeme, že uvedený telefónny kontakt neslúži na otázky týkajúce sa zdravotného stavu. Na informácie o novom koronavíruse môžete využiť infolinku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 0905 903 053," informovalo mesto.