Mesto Trnava zriaďuje núdzové centrum a hľadá doň koordinátorov

Trnava 17. marca (TASR) – Trnavská samospráva pracuje na zariadení núdzového centra, v ktorom nájde dočasné ubytovanie 50 utečencov z Ukrajiny. Na tento účel mesto vyhradilo telocvičňu v priestoroch základnej školy V jame 3, informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Kapacitu telocvične na škole bude možné podľa jej vyjadrenia v prípade akútnej potreby zvýšiť. „Na zariaďovaní centra momentálne intenzívne pracujeme, potrebné je zadovážiť matrace, prikrývky, niekoľko stolov a stoličiek, príbory a poháre, detské postieľky, nočníky. Ubytovaným poskytneme základné hygienické potreby, v budove sú sprchy aj sociálne zariadenia, zabezpečíme im trikrát denne stravu,“ uviedla Majtánová pre TASR. Radnica aktuálne oslovuje aj rôzne firmy, ktoré by mali záujem pomôcť a rozšíriť zoznam toho, čo možno utečencom počas ich dočasného pobytu v centre poskytnúť, aby mali dostatočný komfort na ich ceste do bezpečia.



Mesto teraz hľadá koordinátorov, ktorí hovoria po slovensky a ukrajinsky a tiež dobrovoľníkov. „Koordinátori budú medzičlánkom medzi mestom a ubytovanými ľuďmi z Ukrajiny. Centrum začne fungovať v najbližších dňoch, keď do Trnavy príde prvá skupina ľudí z východnej hranice,“ uviedla hovorkyňa s tým, že práca na tri osemhodinové zmeny bude platená. Okrem slovensko-ukrajinských koordinátorov sú potrební aj dobrovoľníci. „Slovenský ani anglický jazyk nie sú podmienkou, potrebná je len ukrajinčina, aby mohli komunikovať s ľuďmi ubytovanými v centre a odovzdávať im informácie od koordinátorov. Aj táto pozícia je platená, pracovať budú na dve zmeny,“ doplnila.