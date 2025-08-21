< sekcia Regióny
Trstená postaví Centrum talentov hornej Oravy
Autor TASR
Trstená 21. augusta (TASR) - Mesto Trstená vybuduje novostavbu Centrum talentov hornej Oravy, ktoré bude zamerané na mimoškolské aktivity. Projekt v hodnote 1.453.347,03 eura s DPH zrealizuje spoločnosť Stavebný podnik so sídlom v Námestove, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou ponukou. O výsledku verejného obstarávania informuje vestník Úradu pre verejné obstarávanie.
