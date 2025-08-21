Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trstená postaví Centrum talentov hornej Oravy

Predpokladaný termín vykonania diela výstavby je do 15 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Autor TASR
Trstená 21. augusta (TASR) - Mesto Trstená vybuduje novostavbu Centrum talentov hornej Oravy, ktoré bude zamerané na mimoškolské aktivity. Projekt v hodnote 1.453.347,03 eura s DPH zrealizuje spoločnosť Stavebný podnik so sídlom v Námestove, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou ponukou. O výsledku verejného obstarávania informuje vestník Úradu pre verejné obstarávanie.

Predpokladaný termín vykonania diela výstavby je do 15 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov v rámci výzvy z Operačného programu Slovensko na podporu rozvoja regionálneho školstva.
