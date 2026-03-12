Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trstená začala s jarnou údržbou verejných priestorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Čistenie ulíc a ciest prebieha pomocou mechanizmov.

Autor TASR
Trstená 12. marca (TASR) - V meste Trstená sa začali práce na jarnej údržbe verejných priestranstiev. Pracovníci technických služieb sa venujú najmä čisteniu ulíc a miestnych komunikácií, údržbe trávnatých plôch a parkov, oprave detských ihrísk, strihaniu stromov a príprave záhonov na jarnú výsadbu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Čistenie ulíc a ciest prebieha pomocou mechanizmov, ktoré odstraňujú nečistoty a zvyšky posypového materiálu po zimnom období. Ťažšie dostupné miesta, chodníky a parky sa čistia ručne, aby bolo mesto opäť upravené.

Počas uplynulej zimy na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií spotrebovalo mesto približne 85 ton posypového materiálu a 26 ton soli. „Aj preto je jarné čistenie dôležité, aby sa zvyšky týchto materiálov z ulíc odstránili,“ uviedli z radnice s tým, že postupne sa pripravujú aj záhony na jarnú výsadbu, ktorá prinesie farby do parkov a verejných priestranstiev.

„Prosíme občanov o trpezlivosť a spoluprácu počas realizácie týchto prác. Zároveň žiadame vodičov, aby počas dní, keď prebieha čistenie ulíc, nenechávali svoje vozidlá zaparkované na cestách a uliciach tak, aby bránili prejazdu mechanizmov a realizácii údržby,“ dodalo mesto.
