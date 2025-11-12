< sekcia Regióny
Mesto Turčianske Teplice si chce zobrať na investície úver
Autor TASR
Turčianske Teplice 12. novembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice si plánuje v budúcom roku zobrať na realizáciu investičných akcií úver predbežne vo výške troch miliónov eur. Ich súčasťou bude i komplexná rekonštrukcia kúpaliska Vieska. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.
Samospráva plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje celkové príjmy predpokladá na úrovni 12.517.253 eur, v rovnakej výške naplánovala i svoje celkové výdavky. „Na zostavenie rozpočtu mali výrazný vplyv makroekonomické činitele, ako konsolidácia verejných financií, zmena podielu dane poukázanej obciam z 55,1 percenta na 53 percent, zvýšenie minimálnej mzdy o 99 eur na 915 eur, dvojnásobné navýšenie platov na školách o sedem percent,“ spomenula referentka pre rozpočet Laura Porubská.
Výška úveru, ktorý chce mesto prijať, sa podľa nej môže zmeniť, spresní ju na základe výsledkov záverečného účtu. Zdroje z úveru chce použiť najmä na prvú etapu komplexnej rekonštrukcie mestského kúpaliska, ktorej náklady sú na základe projektu vo výške viac ako 2,5 milióna eur.
Mesto plánuje zabezpečiť aj investície do verejného osvetlenia, mestského rozhlasu i rekonštrukcie vybraných, najpoškodenejších miestnych komunikácií a chodníkov, ako i výstavbu nových. Zabezpečiť chce aj vybudovanie záchytného parkoviska na Ulici J. Lettricha z mimorozpočtových a vlastných zdrojov.
Porubská priblížila, že radnica v budúcom roku nepredpokladá predaj svojho majetku, kapitálové príjmy preto naplánovala v nulovej výške a prípadné dotácie v prípade ich schválenia do rozpočtu zapracuje rozpočtovými opatreniami. Ide napríklad o žiadosť na parkovisko na Ulici J. Lettricha, množstvový zber či azylový dom v Diviakoch.
Z prebytku prostriedkov roku 2025 a zo zostatku rezervného fondu z predchádzajúcich rokov chce radnica zapojiť do rozpočtu 417.359 eur, použije ich na kapitálové výdavky a splácanie istín úverov v roku 2026.
Radnica upravila v budúcom roku i miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, obyvatelia po novom zaplatia o päť eur viac, teda 41 eur na rok a osobu. Samospráva to odôvodnila nárastom nákladov v oblasti odpadového hospodárstva. Aby mohla náklady pokryť, potrebovala by poplatok navýšiť o sedem eur na osobu a rok, pre dosah na obyvateľov v súvislosti s konsolidačnými opatreniami nakoniec navrhla navýšenie o menšiu sumu.
