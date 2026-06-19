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Mesto Turčianske Teplice vlani dlžilo viac ako 400.000 eur
Samospráva eviduje jeden investičný úver od komerčnej banky, ktorý zároveň pokrýva aj jej celkový dlh.
Autor TASR
Turčianske Teplice 19. júna (TASR) - Mesto Turčianske Teplice dlžilo ku koncu minulého roka 407.120 eur. Jeho celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 4,59 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (18. 6.) schválili mestskí poslanci.
Samospráva eviduje jeden investičný úver od komerčnej banky, ktorý zároveň pokrýva aj jej celkový dlh. Okrem neho má dva lízingy a šesť úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú.
Celkové príjmy mesta boli vlani na úrovni 10.392.966,19 eura, jeho celkové výdavky dosiahli 9.674.981,29 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá na tvorbu rezervného fondu 559.866,28 eura.
Mesto vlani zabezpečilo vypracovanie viacerých projektových dokumentácií na investície, obstaralo tiež parkovacie automaty na Kollárovu ulicu, na rovnakej ulici vybudovalo chodník. Chodníky pribudli i v Dolných Rakovciach a v Turčianskom Michale. Nové stojisko na nádoby na odpad vybudovalo mesto v Horných Rakovciach. Rekonštrukciou prešli aj komunikácie na Ulici slobody, Partizánskej a Tehelnej ulici. Radnica zabezpečila tiež obnovu záhrady pri Galérii Mikuláša Galandu, investície smerovali i do verejného osvetlenia.
Samospráva eviduje jeden investičný úver od komerčnej banky, ktorý zároveň pokrýva aj jej celkový dlh. Okrem neho má dva lízingy a šesť úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú.
Celkové príjmy mesta boli vlani na úrovni 10.392.966,19 eura, jeho celkové výdavky dosiahli 9.674.981,29 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá na tvorbu rezervného fondu 559.866,28 eura.
Mesto vlani zabezpečilo vypracovanie viacerých projektových dokumentácií na investície, obstaralo tiež parkovacie automaty na Kollárovu ulicu, na rovnakej ulici vybudovalo chodník. Chodníky pribudli i v Dolných Rakovciach a v Turčianskom Michale. Nové stojisko na nádoby na odpad vybudovalo mesto v Horných Rakovciach. Rekonštrukciou prešli aj komunikácie na Ulici slobody, Partizánskej a Tehelnej ulici. Radnica zabezpečila tiež obnovu záhrady pri Galérii Mikuláša Galandu, investície smerovali i do verejného osvetlenia.