Mesto Turčianske Teplice vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra

Turčianske Teplice 13. januára (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra. Záujemcovia o funkciu môžu svoje prihlášky predkladať do konca januára, mestskí poslanci by ho mali voliť na svojom februárovom rokovaní.



"Hlavný kontrolór by mal mať minimálne úplné stredné vzdelanie a byť bezúhonný. Jeho pracovný úväzok bude 30 hodín týždenne a jeho plat sa bude odvíjať od ustanovení zákona o obecnom zriadení," informovalo ďalej mesto na svojej internetovej stránke.



Kandidáti musia doručiť svoje prihlášky do 28. januára, teda najneskôr do dvoch týždňov pred konaním voľby. Tá sa uskutoční 11. februára.



Vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra mesta schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri.