Mesto Turčianske Teplice zabezpečí nákupy pre obyvateľov v karanténe

Turčianske Teplice 4. marca (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečí nákup základných potravín pre obyvateľov, ktorí sa ocitli v karanténe pre ochorenie COVID-19. Službu spustila vo štvrtok, záujemcovia sa musia nahlásiť. Informoval o tom primátor Igor Hus.



Obyvatelia sa môžu pre zabezpečenie nákupu obrátiť na mestský úrad na telefónnom čísle 0905 486 913 v pracovných dňoch od 8.00 h do 10.00 h. Nákup po dohode zamestnanec úradu uskutoční ešte v ten deň a doručí na adresu bydliska.



Mesto ešte počas februára zabezpečilo pre obyvateľov nad 65 rokov distribúciu balíčkov s respirátorom, vitamínom D a vitamínom C so zinkom. Mestskí poslanci zase odsúhlasili finančnú pomoc vo výške 1500 eur Centru sociálnych služieb Horný Turiec (CSS), ktoré sa ocitlo pre väčší počet klientov a zamestnancov v karanténe.