< sekcia Regióny
Mesto Turčianske Teplice zavedie množstvový zber odpadu
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 555.683,01 eura, NFP je vo výške 511.228,37 eura.
Autor TASR
Turčianske Teplice 13. novembra (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc zavedie množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, vybuduje stojiská na nádoby na odpad, obstará i technológie a zrealizuje informačnú kampaň. Na projekt jej schválilo Ministerstvo životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 511.000 eur. Realizáciu aktivít a spolufinancovanie mesta odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (12. 11.).
Projektom samospráva reaguje na povinnosť zaviesť mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, tiež na záväzky štátu v podobe zvýšenia miery recyklácie a zníženia množstva odpadu určeného na skládku. Sleduje ním zníženie množstva komunálneho odpadu.
„Mesto v roku 2024 produkovalo 4045 ton komunálneho odpadu, z toho 1647 ton bol zmesový komunálny odpad a z toho približne 70 percent predstavuje tuhý komunálny odpad, ktorý vyprodukovali obyvatelia. Toto číslo je len rámcové, vychádza len z paušálnych platieb a k dnešnému dňu nevie mesto identifikovať, koľko odpadu vyprodukovali podnikatelia a koľko obyvatelia,“ spomenul referent pre životné prostredie mestského úradu Eduard Apfel.
Radnica tiež podľa neho nemá evidenciu nádob, paušálna platba tiež nemotivuje obyvateľov znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. „Preto sme spracovali tento projekt a ministerstvo nám ho schválilo koncom októbra,“ doplnil.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 555.683,01 eura, NFP je vo výške 511.228,37 eura. Mesto sa na financovaní aktivít bude podieľať sumou 44.454,64 eura. „Hlavné aktivity projektu budú hardvérové aj softvérové, hardvérovými bude zakúpenie váženého systému na autá, čipov na zberné nádoby, softvéru, ktorý bude evidovať odpad a ľudia si budú môcť pomocou neho nastavovať vývoz komunálneho odpadu,“ priblížil Apfel.
Súčasťou projektu je podľa neho aj vybudovanie betónových boxov s troma objemami, zakúpenie kariet pre obyvateľov, elektronického uzamykania stojísk či elektronických poklopov na 1100-litrové nádoby.
„Veľmi dôležitou bude pasportizácia, informačná kampaň a ku koncu roka vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorého hlavným cieľom bude umožniť obyvateľom platiť poplatky podľa vyprodukovaného množstva odpadu a podľa počtu vývozov,“ dodal referent pre životné prostredie.
S realizáciou projektu chce začať samospráva v budúcom roku.
Projektom samospráva reaguje na povinnosť zaviesť mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, tiež na záväzky štátu v podobe zvýšenia miery recyklácie a zníženia množstva odpadu určeného na skládku. Sleduje ním zníženie množstva komunálneho odpadu.
„Mesto v roku 2024 produkovalo 4045 ton komunálneho odpadu, z toho 1647 ton bol zmesový komunálny odpad a z toho približne 70 percent predstavuje tuhý komunálny odpad, ktorý vyprodukovali obyvatelia. Toto číslo je len rámcové, vychádza len z paušálnych platieb a k dnešnému dňu nevie mesto identifikovať, koľko odpadu vyprodukovali podnikatelia a koľko obyvatelia,“ spomenul referent pre životné prostredie mestského úradu Eduard Apfel.
Radnica tiež podľa neho nemá evidenciu nádob, paušálna platba tiež nemotivuje obyvateľov znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. „Preto sme spracovali tento projekt a ministerstvo nám ho schválilo koncom októbra,“ doplnil.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 555.683,01 eura, NFP je vo výške 511.228,37 eura. Mesto sa na financovaní aktivít bude podieľať sumou 44.454,64 eura. „Hlavné aktivity projektu budú hardvérové aj softvérové, hardvérovými bude zakúpenie váženého systému na autá, čipov na zberné nádoby, softvéru, ktorý bude evidovať odpad a ľudia si budú môcť pomocou neho nastavovať vývoz komunálneho odpadu,“ priblížil Apfel.
Súčasťou projektu je podľa neho aj vybudovanie betónových boxov s troma objemami, zakúpenie kariet pre obyvateľov, elektronického uzamykania stojísk či elektronických poklopov na 1100-litrové nádoby.
„Veľmi dôležitou bude pasportizácia, informačná kampaň a ku koncu roka vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorého hlavným cieľom bude umožniť obyvateľom platiť poplatky podľa vyprodukovaného množstva odpadu a podľa počtu vývozov,“ dodal referent pre životné prostredie.
S realizáciou projektu chce začať samospráva v budúcom roku.