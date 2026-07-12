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Mesto Turzovka vytvorí jeden volebný obvod, počet poslancov sa zníži
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Turzovka 12. júla (TASR) - Mesto Turzovka bude v jesenných komunálnych voľbách tvoriť jeden volebný obvod. Na svojom júnovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Ďalšou podstatnou zmenou je, že zastupiteľstvo bude po novom tvoriť 11 poslancov namiesto doterajších 13.
Doteraz bolo mesto rozdelené do šiestich volebných obvodov podľa mestských častí, čo však podľa zistení Kancelárie verejného ochrancu práv spôsobovalo výrazné rozdiely vo váhe hlasov obyvateľov. „Pri doterajšom rozdelení však mali menšie mestské časti, najmä Turkov a Závodie, samostatného poslanca napriek výrazne nižšiemu počtu obyvateľov. Hlas voliča v týchto častiach mal preto v porovnaní s väčšími časťami mesta výrazne vyššiu váhu,“ vysvetlila radnica dôvody navrhnutej zmeny.
Doplnila, že ju robí preto, aby boli komunálne voľby nastavené v súlade s princípom rovnosti hlasov a aby sa predišlo riziku spochybnenia volieb. „Záujmy mestských častí zostávajú dôležité. Poslanci mestského zastupiteľstva však budú po novom zastupovať všetkých obyvateľov Turzovky s dôrazom na rovnaké a spravodlivé podmienky pre každého voliča,“ dodala radnica.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Doteraz bolo mesto rozdelené do šiestich volebných obvodov podľa mestských častí, čo však podľa zistení Kancelárie verejného ochrancu práv spôsobovalo výrazné rozdiely vo váhe hlasov obyvateľov. „Pri doterajšom rozdelení však mali menšie mestské časti, najmä Turkov a Závodie, samostatného poslanca napriek výrazne nižšiemu počtu obyvateľov. Hlas voliča v týchto častiach mal preto v porovnaní s väčšími časťami mesta výrazne vyššiu váhu,“ vysvetlila radnica dôvody navrhnutej zmeny.
Doplnila, že ju robí preto, aby boli komunálne voľby nastavené v súlade s princípom rovnosti hlasov a aby sa predišlo riziku spochybnenia volieb. „Záujmy mestských častí zostávajú dôležité. Poslanci mestského zastupiteľstva však budú po novom zastupovať všetkých obyvateľov Turzovky s dôrazom na rovnaké a spravodlivé podmienky pre každého voliča,“ dodala radnica.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.