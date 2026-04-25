Mesto Trnava udelilo ocenenia jednotlivcom i kolektívom
Autor TASR
Trnava 25. apríla (TASR) - V trnavskom Kreatívnom centre si v sobotu popoludní prevzali jednotlivci i kolektívy ocenenia, ktoré pravidelne udeľuje mesto Trnava. Mená laureátov schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vo februári.
Ako sa v uznesení uvádza, čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam je udelené hercovi, hudobníkovi a skladateľovi Danielovi Heribanovi za významný prínos v herectve a hudbe. Rovnaké ocenenie získal in memoriam aj pedagóg Jozef Matúš za významný rozvoj akademického prostredia v Trnave. Čestné občianstvo mesta Trnava získa aj hudobný pedagóg, zbormajster a organizátor Gabriel Kalapoš za významnú prácu s talentovanou mládežou a rozvoj hudobného vzdelávania v regióne.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava bolo udelené Komunite sestier Uršulínok, Plaveckému klubu STU Trnava, Františkovi Albertovi za záslužnú prácu fyzioterapeuta, trénera 1. triedy pre fitness, kulturistiku a silový trojboj, Františkovi Ohrablovi za dlhoročnú pedagogickú činnosť a výrazný prínos v oblasti architektúry a stavebníctva a in memoriam Veronike Ilavskej-Schmidtovej za reprezentáciu v hádzanej a titul majsterky sveta v roku 1957 s československou reprezentáciou.
Počas sobotného odovzdávania ocenení bola udelená Cena Mesta Trnava Jurajovi Roháčovi za odbornú a pedagogickú činnosť v archívnictve, Stanislavovi Šurinovi za koncertnú činnosť doma aj v zahraničí, spoluprácu so Slovenskou filharmóniou a tvorbu duchovnej hudby vrátane festivalu Trnavské organové dni i Oľge Hajmássyovej za reprezentáciu na celoštátnej a medzištátnej úrovni v atletike. Cena Mesta Trnava in memoriam bola udelená aj Mariánovi Mrvovi za tvorivú činnosť, ktorá priniesla Trnave výrazné kultúrne obohatenie a propagáciu na domácej i medzinárodnej úrovni.
