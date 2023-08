Mesto Veľké Kapušany opäť obstaráva výstavbu komunitného centra

Veľké Kapušany 7. augusta (TASR) - Mesto Veľké Kapušany pripravuje cez eurofondy výstavbu komunitného centra s priestorovým vybavením na Mlynskej ulici. Pre zvýšené ceny materiálov vyhlásilo nové verejné obstarávanie na stavebné práce s predpokladanou hodnotou takmer 300.000 eur bez DPH.



Celkové odhadované náklady budú podľa primátora Petra Petrikána predstavovať 326.000 bez DPH. Výstavba by sa mala ukončiť do 31. decembra 2023. "V prípade, ak sa súťažou nevyberie uchádzač, ktorý vie dokončiť stavbu do konca roka, tak sa mesto bude uchádzať o iné, nové finančné možnosti z fondov EÚ na výstavbu komunitného centra," uviedol primátor pre TASR.



Projekt s názvom Komunitné centrum Veľké Kapušany bol podľa neho zazmluvnený ešte v roku 2019 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. "Od tejto doby sa uvedený projekt implementuje - vykonali sa verejné obstarávania a kontroly jednotlivých verejných obstarávaní. Stavebné práce sa začali v júli 2022. Počas realizácie prác ceny materiálov niekoľkonásobne prevýšili ceny uvedené v zazmluvnenom rozpočte stavby a z toho dôvodu dodávateľ stavby odstúpil od zmluvy o diele," priblížil Petrikán. Mesto následne vyhlásilo nové verejné obstarávanie.



Novovybudované centrum s jeho funkčnosťou na združovanie občanov bude podľa samosprávy potrebným doplnkom k funkcii prvotného komunitného centra v podobe kancelárie pre komunitných pracovníkov. V priestoroch bude poskytované sociálne poradenstvo, terénna sociálna a komunitná práca, služby na podporu zamestnanosti, výchovno-vzdelávacie či aktivizačné služby.