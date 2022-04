Mesto Veľké Kapušany ponúkne splav Latorice

Veľké Kapušany 6. apríla (TASR) – Spojiť "vodáctvo", bicyklovanie, vinohradníctvo a gastrozážitky do nového produktu turistického ruchu na dolnom Zemplíne má za cieľ najnovší projekt mesta Veľké Kapušany v okrese Michalovce. Samospráva zakúpila kanoe a bicykle, s pomocou ktorých ponúka možnosť spoznávať zákutia nielen rieky Latorica či chránených vtáčích území.



"Splav je nenáročný s miernymi zákrutami. Skutočnou perlou sú mŕtve ramená, ktoré vyvolávajú predstavu ozajstného dažďového pralesa," vyjadril sa na sociálnej sieti primátor mesta Peter Petrikán. Ako doplnil pre TASR, uceleným produktom cestovného ruchu má byť poskytnutie kanoe na 35 kilometrov dlhý splav do obce Viničky a následne bicyklov, ktorými sa po jestvujúcej prihraničnej cyklotrase budú môcť turisti dostať naspäť do Veľkých Kapušian. Kanoe a bicykle samospráva zakúpila vďaka podpore Zemplínskej organizácie cestovného ruchu a Nadácie SPP.



"Bude to vhodné na víkendový výlet. Obec Viničky má i vinárstvo, ubytovanie a ponúka aj možnosť ďalšieho celodenného výletu na lodiach premávajúcich do Sárospataku či Tokaja. Neďaleko nej je aj čerstvo zrekonštruovaný kaštieľ v Borši," ozrejmil.



Pracovníci budúceho Strediska mládeže, kultúry a športu, ktoré v najbližších mesiacoch zlúči mestské kultúrne, mládežnícke a záujmové organizácie, majú aktuálne podľa Petrikánových slov pripravovať ucelenejšiu ponuku turistického produktu. Má zahŕňať aj tipy na ubytovanie, stravovanie či vínne pivnice. Podľa primátora by však počas sezóny mali byť pripravení i na prípadné individuálne požiadavky turistov.