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Mesto Veľký Krtíš pripravuje návrh rozpočtu na rok 2027
Mesto podľa Balka v novom roku nepočíta s navýšením sadzieb v oblastí daní, poplatok za komunálny odpad však zvýšia.
Autor TASR
Veľký Krtíš 19. novembra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš v súčasnosti pripravuje návrh rozpočtu na rok 2027. Predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva ho plánujú v polovici decembra. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko. Dodal, že návrh rozpočtu bude vyrovnaný a najkomplikovanejšie pri jeho tvorbe je nestabilná legislatíva.
„Kľúčové podmienky pre tvorbu rozpočtov miest a obcí nie sú jasné ani v čase, keď je potrebné ich schvaľovať,“ objasnil s tým, že aktuálne je takáto situácia v súvislosti s dlhovou brzdou. Spomenul, že stále existujú dva názory a výklady, podľa neho sú to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstvo financií. Zdôraznil, že dodnes nie je úplné jasné, ktorý z názorov bude platiť.
Poznamenal, že ďalšou kľúčovou oblasťou je pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb. A to predovšetkým domácej opatrovateľskej služby. „Takéto zmeny prinášajú samosprávam nové povinnosti bez zodpovedajúceho finančného krytia,“ doplnil. Podotkol, že pre zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti energetickej hospodárnosti budov vznikli ďalšie výdavky. „Započítaním všetkých uvedených výdavkov do rozpočtov samospráv vznikne zásadný problém so zapracovaním podmienok možnej aplikácie dlhovej brzdy,“ reagoval.
Ako uviedol, podielové dane mesta navrhujú v rozpočte na nasledujúce tri roky v zmysle prognózy ministerstva financií zo septembra tohto roka. „Aj v týchto prognózach vidieť, že ekonomika štátu je nestabilná a má to dosah na neisté plánovanie základných činností miest,“ konštatoval.
Mesto podľa Balka v novom roku nepočíta s navýšením sadzieb v oblastí daní, poplatok za komunálny odpad však zvýšia. A to pre legislatívnu zmenu, ktorá súvisí s mechanicko-biologickou úpravou zmesového komunálneho odpadu. V prípade Veľkého Krtíša pripravujú návrh na zvýšenie o 10 eur na osobu a na rok, čo bude 54 eur. „Ak by sme tak neurobili, rozdiel medzi príjmami a výdavkami v oblasti odpadového hospodárstva by tak mesto bolo nútené vykrývať z iných príjmov,“ vysvetlil. Potvrdil, že tento spôsob je v rozpore s platnou legislatívou, kde poplatok za zneškodňovanie a odvoz odpadu má vychádzať z reálnych nákladov na tento proces.
„Kľúčové podmienky pre tvorbu rozpočtov miest a obcí nie sú jasné ani v čase, keď je potrebné ich schvaľovať,“ objasnil s tým, že aktuálne je takáto situácia v súvislosti s dlhovou brzdou. Spomenul, že stále existujú dva názory a výklady, podľa neho sú to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstvo financií. Zdôraznil, že dodnes nie je úplné jasné, ktorý z názorov bude platiť.
Poznamenal, že ďalšou kľúčovou oblasťou je pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb. A to predovšetkým domácej opatrovateľskej služby. „Takéto zmeny prinášajú samosprávam nové povinnosti bez zodpovedajúceho finančného krytia,“ doplnil. Podotkol, že pre zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti energetickej hospodárnosti budov vznikli ďalšie výdavky. „Započítaním všetkých uvedených výdavkov do rozpočtov samospráv vznikne zásadný problém so zapracovaním podmienok možnej aplikácie dlhovej brzdy,“ reagoval.
Ako uviedol, podielové dane mesta navrhujú v rozpočte na nasledujúce tri roky v zmysle prognózy ministerstva financií zo septembra tohto roka. „Aj v týchto prognózach vidieť, že ekonomika štátu je nestabilná a má to dosah na neisté plánovanie základných činností miest,“ konštatoval.
Mesto podľa Balka v novom roku nepočíta s navýšením sadzieb v oblastí daní, poplatok za komunálny odpad však zvýšia. A to pre legislatívnu zmenu, ktorá súvisí s mechanicko-biologickou úpravou zmesového komunálneho odpadu. V prípade Veľkého Krtíša pripravujú návrh na zvýšenie o 10 eur na osobu a na rok, čo bude 54 eur. „Ak by sme tak neurobili, rozdiel medzi príjmami a výdavkami v oblasti odpadového hospodárstva by tak mesto bolo nútené vykrývať z iných príjmov,“ vysvetlil. Potvrdil, že tento spôsob je v rozpore s platnou legislatívou, kde poplatok za zneškodňovanie a odvoz odpadu má vychádzať z reálnych nákladov na tento proces.