Mesto Veľký Šariš sa stalo Európskym mestečkom športu 2021

Veľký Šariš 9. októbra (TASR) – Mesto Veľký Šariš získalo titul Európske mestečko športu 2021. Ako pre TASR uviedol primátor Viliam Kall, každý rok je vybrané jedno Európske hlavné mesto športu, niekoľko Európskych miest športu a tiež Európskych malomiest športu s počtom obyvateľov do 25.000. Mesto sa uchádzalo o titul a pre pandemické opatrenia sa pred komisiou prezentovalo online formou.



"Šport má v našom meste bohatú tradíciu, vlani sme oslávili 100 rokov organizovaného športu v meste, aj preto som veľmi rád, že sa nám podarilo titul získať. Veríme, že prinesie spropagovanie a rozvoj nášho športu, klubov či športovcov. Tešíme sa, že o Veľkom Šariši bude počuť aj v Európskom parlamente," uviedol Kall s tým, že takýto titul je udelený prvý raz v histórii Slovenska.



"Pre komisiu bolo dôležité, aby mesto vedelo zabezpečiť šport pre všetkých, každú vekovú kategóriu, pre znevýhodnené osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšou podmienkou je aj to, aby bola v meste bohatá história športu," uviedla riaditeľka Kultúrno-informačného centra vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.



Najväčším benefitom titulu je zviditeľnenie mesta na športovom poli. "Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu," povedala členka delegácie zo Slovenska Andrea Junger.



Dôležité je podľa nej aj to, že ocenené mestečká sa na európskom poli spájajú. "Spolupracujú navzájom, vedia medzi sebou nadviazať nové partnerstvá, komunikovať a podporovať sa v jednotlivých aktivitách. Každá kooperácia a komunikácia je určite prínosom pre mesto," dodala Junger.



ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), ktorá má právo tituly udeľovať, je nezisková organizácia a je partnerom Európskej komisie.