Mesto Vráble postupne modernizuje verejné osvetlenie
Autor TASR
Vráble 26. decembra (TASR) - Mesto Vráble začalo s modernizáciou a rozširovaním svojho verejného osvetlenia. Ako informovalo, aktuálne sa práce týkajú 153 kusov svietidiel.
Projekt sa bude postupne realizovať vo viacerých lokalitách mesta. „Verejné osvetlenie bude po jeho ukončení modernejšie na Štúrovej, Hlavnej, Levickej a Staničnej ulici. Cieľom je zvýšenie kvality osvetlenia s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky,“ uviedla radnica.
Celkové náklady na projekt sú v hodnote 93.053,44 eura s DPH. „Termín ukončenia prác je 31. marca 2026,“ doplnil mestský úrad.
