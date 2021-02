Mesto Vráble presúva otvorenie škôl na 8. marca

Vráble 25. februára (TASR) – Materské školy a prvý stupeň základných škôl zostanú vo Vrábľoch zatiaľ zatvorené. Aj napriek tomu, že mesto sa podľa COVID automatu dostalo z čiernej do bordovej farby, krízový štáb mesta ešte spustenie prezenčnej výučby od budúceho týždňa neschválil.



Obnovu prevádzky na školách neodporučil ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Radnica preto spustenie prezenčného vyučovania presunula až na 8. marca. „Dovtedy sa uskutoční zasadnutie krízového štábu, kde budú zhodnotené aktuálne informácie a predložené opatrenia k bezpečnému návratu detí do škôl,“ informoval magistrát.



Mesto chce od 8. marca spustiť do plnej prevádzky aj materské školy. Rodičov už vyzvalo, aby riaditeľom do konca februára nahlasovali, či ich deti budú škôlky navštevovať.