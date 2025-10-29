< sekcia Regióny
Mesto Vráble pripravuje komplexnú rekonštrukciu Župného domu

Autor TASR
Vráble 29. októbra (TASR) - Mesto Vráble pripravuje rekonštrukciu Župného domu, známeho aj ako Stoličný dom. Pridelenie sumy vo výške 1,24 milióna eur na projekt obnovy jednej z najvzácnejších historických budov v centre mesta schválila Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, informovala radnica.
Rekonštrukcia by mala byť financovaná prevažne z externých zdrojov - z eurofondov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, nie z bežného rozpočtu mesta. Žiadosť o poskytnutie dotácie bude predložená na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt je plne pripravený na realizáciu, po schválení sa môže začať proces obnovy, skonštatoval primátor Viktor Németh.
Budova na rohu Hlavnej a Krátkej ulice, kde dnes sídli múzeum a niekoľko prevádzok, sa po schválení dotácie dočká komplexnej obnovy. Tá zahŕňa zateplenia strešného plášťa, výmenu okien a dverí, modernizáciu systémov chladenia, vetrania a osvetlenia. Súčasťou projektu je aj realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia a inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť PP Invest, ktorá bola vybraná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
