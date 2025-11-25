< sekcia Regióny
Mesto Vráble revitalizuje Čerešňové námestie

Autor TASR
Vráble 25. novembra (TASR) - V centre Vrábeľ sa v stredu 26. novembra začína revitalizácia Čerešňového námestia. Ako informovala radnica, aj počas stavebných prác bude námestie prístupné a verejnosť sa dostane do všetkých prevádzok, ktoré zostávajú otvorené.
Dočasne bude zatvorené parkovisko za novinovým stánkom, prístupné bude iba jedno miesto vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých. Podľa mestského úradu je cieľom revitalizácie skvalitnenie priestoru námestia. „Chceme vytvoriť príjemnejšie a bezpečnejšie miesto pre oddych a stretávanie sa,“ doplnila radnica.
V druhej fáze projektu sa počíta aj s výstavbou pergoly. Pôjde však o samostatný stavebný objekt, ktorý sa bude realizovať v roku 2026. „Cena za stavebné práce, ktorá vzišla z verejného obstarávania je 105.128,96 eura s DPH,“ dodal mestský úrad.
