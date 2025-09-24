< sekcia Regióny
Mesto Vráble skúša nový program čistenia kontajnerových stojísk
V prvej fáze ide o jednorazovú akciu, do budúcnosti však mesto uvažuje o jej pravidelnom zavedení.
Autor TASR
Vráble 24. septembra (TASR) - Mesto Vráble v okrese Nitra spustilo pilotný program čistenia kontajnerových stojísk. Jeho cieľom je zvýšiť hygienu, zlepšiť vzhľad mesta a priniesť obyvateľom dôstojnejšie prostredie pri nakladaní s odpadom, informovala hovorkyňa mesta Dominika Zúborová. Do projektu sú zapojené všetky vybudované kontajnerové stojiská.
V prvej fáze ide o jednorazovú akciu, do budúcnosti však mesto uvažuje o jej pravidelnom zavedení. Samotné čistenie je viacstupňové, zahŕňa zametanie stojiska, aplikáciu čistiaceho prípravku na odmastenie plôch, vysokotlakové čistenie aj dezinfekciu.
V prvej fáze chce radnica vychytať všetky detaily. „Zisťujeme, koľko času je potrebné na dôkladné vyčistenie jedného stojiska a aké náklady sú s tým spojené. Následne budeme vedieť rozhodnúť o pravidelnom zaradení služby do bežného režimu,“ povedala Ivana Strömplová z odboru životného prostredia a výstavby Mestského úradu Vráble.
S realizáciou projektu nie sú spojené žiadne obmedzenia pre obyvateľov. Mesto počas nej priebežne vykonáva údržbu stojísk a sleduje aj nové inovatívne riešenia v oblasti zabezpečenia kontajnerových priestorov. Náklady na čistenie sú zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2025, ich presná výška bude známa po ukončení prác.
