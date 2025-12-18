Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Vráble vybudovalo nové osvetlenie na priechodoch pre chodcov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Nové LED osvetlenie bolo osadené na Hlavnej ulici a na Ulici 1. mája.

Autor TASR
Vráble 18. decembra (TASR) - Mesto Vráble vybudovalo nové osvetlenie na dvoch frekventovaných priechodoch pre chodcov. Ako zdôraznilo, vďaka nemu budú chodci lepšie viditeľní a pohyb cez cestu bezpečnejší.

Nové LED osvetlenie bolo osadené na Hlavnej ulici a na Ulici 1. mája. „Projekt bol realizovaný s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5000 eur. Cielene nasvietené priechody zvyšujú bezpečnosť najmä vo večerných a v nočných hodinách a zároveň sú energeticky úsporné,“ doplnila radnica.
