Mesto Vráble získa financie z eurofondov na dva cykloprojekty
Autor TASR
Vráble 14. novembra (TASR) - Mesto Vráble získa financie na cykloprojekty v celkovej výške takmer 1,3 milióna eur z fondov Európskej únie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a primátor Vrábeľ Viktor Németh podpísali deklaratívnu listinu, k uzavretiu samotnej zmluvy by malo prísť v najbližších dňoch, informovala radnica.
Na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov by mala samospráva získať 945.267 eur. Na druhú časť štvrtej etapy projektu cyklochodníka Nitra - Vráble je určených 336.041 eur. Obidva pripravované projekty sú súčasťou väčšieho balíka investícií, ktoré smerujú do zlepšenia dopravy, verejných priestorov a športovej infraštruktúry v regiónoch.
Financovanie projektov si nevyžiada spolufinancovanie z mestského rozpočtu. Mesto však zabezpečí krytie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť počas realizácie.
