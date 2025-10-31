< sekcia Regióny
Mesto Vráble získalo dotáciu na zavedenie množstvového zberu odpadu
Autor TASR
Vráble 31. októbra (TASR) - Mesto Vráble získalo financie z eurofondov na zavedenie množstvového zberu odpadu. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 826.138 eur. Nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021 - 2027 je vo výške 760.047 eur. Sumou 66.091 eur sa na realizácii projektu bude podieľať mesto Vráble, informovala Dominika Zúborová z mestského úradu vo Vrábľoch.
Cieľom projektu je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa nedá recyklovať a končí na skládke odpadu. Nový systém ukáže, koľko odpadu vyprodukuje každá domácnosť. Do budúcna to umožní nastaviť spravodlivejší spôsob platenia podľa skutočne vyprodukovaného množstva odpadu každej domácnosti, nie paušálne.
Každá nádoba bude označená tzv. RFID čipom, ktorý umožní elektronicky zaznamenávať každý vývoz odpadu. Zamedzí sa tým anonymnému nakladaniu s odpadom aj odpadovej turistike, keď ľudia vyhadzujú odpad do cudzích nádob.
Projekt sa bude týkať všetkých domácností v meste vrátane mestských častí Dyčka a Horný Ohaj. Zapojených bude celkovo viac než 8000 obyvateľov. Zberová spoločnosť zaznamená pri každom vývoze dátum a čas výsypu nádoby. Mesto tak získa presný prehľad o tom, koľko odpadu sa produkuje v jednotlivých častiach mesta a v konkrétnych domácnostiach. Hlavné aktivity projektu budú ukončené do 1. decembra 2027.
