Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Regióny

Mesto Vráble zrekonštruovalo školskú jedáleň na ZŠ s MŠ V. Záborského

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou prác bola inštalácia rozvodov vody, elektriny a odpadov.

Autor TASR
Vráble 25. augusta (TASR) - Mesto Vráble ukončilo rekonštrukciu jedálne na Základnej škole s materskou školou V. Záborského. Ako informoval mestský úrad, išlo o komplexnú obnovu, vďaka ktorej budú priestory jedálne modernejšie a bezpečnejšie.

Súčasťou prác bola inštalácia rozvodov vody, elektriny a odpadov. „Priestory jedálne dostali tiež nové stierky, obklady a maľovku. V rámci rekonštrukcie pribudli aj nové liate podlahy,“ uviedla radnica.

Mesto na projekt vyčlenilo financie z vlastného rozpočtu. „Celkovo šlo o 147.500 eur z rezervného fondu,“ doplnil mestský úrad.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb