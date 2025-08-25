< sekcia Regióny
Mesto Vráble zrekonštruovalo školskú jedáleň na ZŠ s MŠ V. Záborského
Autor TASR
Vráble 25. augusta (TASR) - Mesto Vráble ukončilo rekonštrukciu jedálne na Základnej škole s materskou školou V. Záborského. Ako informoval mestský úrad, išlo o komplexnú obnovu, vďaka ktorej budú priestory jedálne modernejšie a bezpečnejšie.
Súčasťou prác bola inštalácia rozvodov vody, elektriny a odpadov. „Priestory jedálne dostali tiež nové stierky, obklady a maľovku. V rámci rekonštrukcie pribudli aj nové liate podlahy,“ uviedla radnica.
Mesto na projekt vyčlenilo financie z vlastného rozpočtu. „Celkovo šlo o 147.500 eur z rezervného fondu,“ doplnil mestský úrad.
