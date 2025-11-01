< sekcia Regióny
Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na opatrnosť počas sviatkov
Vodičov osobitne žiadajú, aby zvýšili pozornosť voči chodcom.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 1. novembra (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mestskou políciou (MsP) sa obracajú na občanov s výzvou na väčšiu opatrnosť a rešpektovanie bezpečnostných pravidiel v súvislosti so sviatkami, keď je zvýšená návštevnosť cintorínov. Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých (2. 11.) podľa nich narastá doprava, a tým aj riziko nehôd. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
„Vzhľadom na vyšší počet vozidiel apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli opatrnejší, pozornejší a tolerantní k ostatným vodičom i chodcom,“ zdôraznil náčelník MsP Peter Čečko.
Vodičov osobitne žiadajú, aby zvýšili pozornosť voči chodcom, najmä v okolí cintorínov a rešpektovali dopravné značenie, pravidlá cestnej premávky aj pokyny hliadok mestskej polície, ktoré sú počas sviatkov posilnené. Keďže sa v tomto období skôr stmieva, odporúčajú návštevníkom cintorínov použiť na odeve reflexné prvky, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť na cestách.
„Zároveň vyzývam občanov, aby si počas návštevy cintorínov dávali pozor na osobné veci. Vyšší počet ľudí môže vytvárať situácie, ktoré využijú zlodeji. Prosíme, majte kabelky, tašky či mobilné telefóny vždy pod dohľadom a nenechávajte ich bez dozoru,“ dodal náčelník MsP.
Otváracie hodiny cintorínov vo Vranove nad Topľou sú počas sviatkov predĺžené. Cintoríny sú prístupné verejnosti denne od 8.00 do 20.00 h, aby si obyvatelia mohli v pokoji uctiť pamiatku svojich zosnulých.
„Vzhľadom na vyšší počet vozidiel apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli opatrnejší, pozornejší a tolerantní k ostatným vodičom i chodcom,“ zdôraznil náčelník MsP Peter Čečko.
Vodičov osobitne žiadajú, aby zvýšili pozornosť voči chodcom, najmä v okolí cintorínov a rešpektovali dopravné značenie, pravidlá cestnej premávky aj pokyny hliadok mestskej polície, ktoré sú počas sviatkov posilnené. Keďže sa v tomto období skôr stmieva, odporúčajú návštevníkom cintorínov použiť na odeve reflexné prvky, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť na cestách.
„Zároveň vyzývam občanov, aby si počas návštevy cintorínov dávali pozor na osobné veci. Vyšší počet ľudí môže vytvárať situácie, ktoré využijú zlodeji. Prosíme, majte kabelky, tašky či mobilné telefóny vždy pod dohľadom a nenechávajte ich bez dozoru,“ dodal náčelník MsP.
Otváracie hodiny cintorínov vo Vranove nad Topľou sú počas sviatkov predĺžené. Cintoríny sú prístupné verejnosti denne od 8.00 do 20.00 h, aby si obyvatelia mohli v pokoji uctiť pamiatku svojich zosnulých.