Mesto Vranov nad Topľou vstúpilo do energetickej spoločnosti

Vranov nad Topľou 25. februára (TASR) – Schválením spoločenskej zmluvy spoločnosti Cemed potvrdili vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou vstup mesta do energetického podniku. Za tretinový podiel zaplatí samospráva jedno euro. Mestský parlament tiež odobril navýšenie rozpočtu na projekt mestskej športovej haly o 241.000 eur.



Aby mohlo mesto naplniť svoj zámer schválený mestským zastupiteľstvom v závere roka 2020 vstúpiť do Cemedu, okrem súhlasu jeho jediného vlastníka potrebovalo, v súlade s obchodným zákonníkom, pristúpiť k spoločenskej zmluve spoločnosti. Podľa schváleného materiálu zároveň zmluva zabezpečila samospráve disponovaním rozhodovacími právomocami v rámci valného zhromaždenia eseročky, dosiaľ tvoreného jej jediným vlastníkom.



Spoločnosť Cemed začala vranovské tepelné hospodárstvo spravovať po tom, ako sa pre platobnú neschopnosť predchádzajúceho prevádzkovateľa ocitlo v lete 2020 niekoľko tisíc vranovských domácností bez teplej vody.



Vranovskí poslanci sa vo štvrtok zaoberali aj prvou zmenou tohtoročného mestského rozpočtu. Jej hlavnými dôvodmi boli zámer mesta odkúpiť časť budovy vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov za sumu 29.700 eur, a tiež navýšenie rozpočtu na projekt výstavby viacúčelovej športovej haly. Ako na zastupiteľstve uviedol primátor mesta Ján Ragan, pôvodne plánovaný rozpočet vo výške 2,1 milióna eur preukázalo verejné obstarávanie ako nereálny. Suma, za ktorú je možné halu, na ktorej výstavbu získalo mesto nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,75 milióna eur postaviť, predstavuje 2.341.000 eur. Podľa dôvodovej správy k schválenému materiálu samospráva nateraz počíta s úverovou formou dofinancovania projektu. Aby mesto o NFP neprišlo, viacúčelová športová hala musí v meste vzniknúť do konca tohto roka.